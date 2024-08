Anna-Carina Woitschack im Playboy: So reagiert sie auf Kommentar von Mross

Halle (Saale)/Magdeburg. - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack lässt die Hüllen fallen: Die 31-Jährige, die Sachsen-Anhalt als ihre "Herzensheimat" bezeichnet, hat sich für die Septemberausgabe des Playboys ausgezogen. Auch ihr Noch-Ehemann, der Trompeter Stefan Mross, reagierte auf die freizügigen Fotos – mit einer spitzen Bemerkung.

Gegenüber der Bild sagte Mross: „Jeder sollte das machen, was ihm gefällt, in Würde und Freiheit." Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Trompeter aber nicht verkneifen: „Ich persönlich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber dann bitte angezogen!“

Lesen Sie auch: Premiere in Dessau: Anna-Carina Woitschack fiebert ihrem ersten Solo-Konzert entgegen

Woitschack und Mross hatten 2020 geheiratet, inzwischen sind sie getrennt. Laut Medienberichten platzten mehrere Scheidungstermine. Auf die Spitze ihres Noch-Ehemanns angesprochen, reagierte Woitschack in der RTL-Sendung "Punkt 8" gelassen: "Dazu kann ich wirklich nur sagen: Ich komme natürlich wie jeder andere Mensch angezogen zum Gerichtstermin.“

Anna-Carina Woitschack zieht sich für den Playboy aus

Woitschack hat sich bewusst dafür entschieden, gerade jetzt im Playboy zu posieren. "Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe", sagt sie dem Magazin. Mit den Playboy-Bildern wolle sie zeigen, "dass ich eine selbstbewusste junge Frau bin, die seit 13 Jahren alles für ihre Leidenschaft tut".

Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/anna-carina-woitschack-september-2024. Auf dem Playboy-Cover der Ausgabe September 2024 zeigt sich Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak hüllenlos. Foto: © Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland 09/2024

Lange Zeit, gibt die Ex von Stefan Mross zu, sei sie von Erwartungsdruck von außen beeinflusst gewesen. "Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist.“ Nun aber habe sie verstanden, „dass es kein Falsch gibt“, sagt Woitschack weiter.

Sie lebe nun nach ihrem Lieblingsspruch: "Niemals ein Fehler, immer eine Lektion. Für mich ist alles richtig, was mich erfüllt und bei dem ich zu 100 Prozent dahinterstehen kann. Und dahinter stehen kann ich, wenn mein Bauchgefühl es mir sagt. Und das schreit gerade: Anna, jetzt ist deine Zeit!“

Lesen Sie auch: Nach Trennung: Was wird aus den gemeinsamen Auftritten von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross?

Und dazu gehören auch die Playboy-Fotos, die in der Septemberausgabe des Herrenmagazins zu sehen sind. "Die Playboy-Bilder unterstreichen das, was ich auch mit meiner Musik sagen möchte: Genießt den Moment und lebt euer Leben im Jetzt – und zwar so, wie ihr es möchtet. Denn den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Es gibt nur den, der sich richtig anfühlt."

Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/anna-carina-woitschack-september-2024. So freizügig zeigt sich Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack in der September-Ausgabe des Herrenmagazins Playboy. Foto: © Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland 09/2024

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross geben Ehe-Aus bekannt

Anna-Carina Woitschack entstammt einer Puppenspielerfamilie, die Sachsen-Anhalter konnten sie bei vielen Auftritten von Woitschacks Marionettentheater sehen. Auch heute noch sieht sie Sachsen-Anhalt als ihre Herzensheimat an.

Deshalb wird auch ihr erstes großes Solokonzert zum neuen Album "Meine Zeit" im November in Dieter Hallervordens Mitteldeutschem Theater in der Marienkirche in Dessau stattfinden. Als besonderer Stargast ist Christian Lais mit dabei.

Lesen Sie auch: Anna-Carina Woitschack fühlt sich auf der Bühne nackt

Deutschlandweit bekannt wurde Woitschack 2011, als sie bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" mitmachte. Fünf Jahre später lernte sie Stefan Mross in dessen Show kennen.

2019 hielt er vor laufenden Kameras im "Adventsfest der 100.000 Lichter" um ihre Hand an. Die Hochzeit folgte ebenfalls vor großem TV-Publikum im Juni 2020 in der ARD-Show – eine Standesbeamtin aus Halle traute das Paar.

Im November 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt, aktuell lassen sich die beiden scheiden.