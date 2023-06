„Immer wieder sonntags“ Schlagerstar Annemarie Eilfeld nach TV-Auftritt im Krankenhaus

Am Wochenende war Annemarie Eilfeld in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross zu Gast. Doch nach dem Auftritt ging es der Schlagersängerin aus Sachsen-Anhalt so schlecht, dass sie ins Krankenhaus musste. Was passiert war und wie es ihr jetzt geht.