Im Rahmen einer Online-Auktion werden im Januar in Köln rund 100 Gegenstände aus dem Besitz des Sängers Udo Jürgens versteigert.

Köln - Ein Bademantel, ein gläserner Flügel und ein Paar Lackschuhe: Das Auktionshaus Sotheby's versteigert im Januar rund 100 Erinnerungstücke aus dem Nachlass des Sängers Udo Jürgens. Bei der Online-Auktion würden Kunstwerke, Luxusobjekte und andere Gegenstände aus dem Besitz des 2014 gestorbenen Künstlers angeboten, teilte das Auktionshaus in Köln mit.

Versteigert werden ein Schreibtisch aus Mahagoni, ein Füllfederhalter mit der Gravur „Prof. Udo Jürgens“, ein dunkelblaues Cabrio sowie Auszeichnungen wie Gold- und Platin-Schallplatten. Auch ein von deutschen Fußballern signierter Frottee-Bademantel kommt unter den Hammer. Ein Markenzeichen des Entertainers war ein weißer Bademantel, den er am Ende von Livekonzerten trug. Zu seinen bekannten Songs gehören Evergreens wie „Merci Chérie“ und „Griechischer Wein“.

Das Auktionshaus erklärte, die Online-Auktion sei vom 23. bis 30. Januar in Köln geplant. Ab der zweiten Januarwoche 2025 präsentiere Sotheby's „die zeitlose Ikone Udo Jürgens“ mit Vorbesichtigungen in München und Wien sowie mit einer 13-tägigen Highlights-Ausstellung in Köln.

Flügel wird auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt

Versteigert werden auch Kunstwerke aus seinem Besitz, darunter eine Plastik von Hans Arp und eine Papierarbeit von Gustav Klimt. Auch der Künstler Manfred Bockelmann, der Bruder von Udo Jürgens, ist mit vier Gemälden vertreten. Eines von Jürgens' Liedern heißt: „Mein Bruder ist ein Maler“.

Nach Angaben von Sotheby's haben die Jürgens-Kinder John und Jenny die Auswahl getroffen. „Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans, denen er alles zu verdanken hatte“, erklärten sie. Damit solle die Udo Jürgens Stiftung, „ein Herzensprojekt unseres Vaters“, unterstützt werden. Die Organisation setzt sich für Kinder ein, die ohne Bezugsperson aufwachsen müssen, sowie für die Förderung von Nachwuchskünstlern.

Eine Auswahl wird ab dem Gebot von einem Euro angeboten. Dazu gehören zwei Keramik-Aschenbecher in Form eines Flügels und ein Backgammon-Set. Versteigert werden auch eine US-amerikanische Jukebox, ein bunter Morgenmantel aus Seide, ein Paar Steppschuhe aus Lackleder und Einstecktücher. Der Konzert-Flügel von Jürgens ist mit einem Schätzpreis von 20.000 bis 30.000 Euro aufgeführt.