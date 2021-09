Baby-News aus dem Hause Kusmagk: Söhnchen Merlin ist auf der Welt

Berlin/DUR - Die Kusmagks sind nun zu fünft: Das Promipaar um den ehemaligen "GZSZ"-Star und die ehemalige Sportlerin Janni sind Eltern eines Sohnes geworden. "Merlin war das Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Zu fünft ist unsere Familie komplett", sagte die beiden gegenüber Bunte.

Der kleine Merlin soll bereits am 2. September das Licht der Welt erblickt haben. Die Familie ist natürlich mächtig stolz und überglücklich, den jüngsten Spross nun die Welt zu zeigen. Janni meldete sich dazu am Mittwoch auf Instagram und erklärte der User-Community auch gleich mal, welche Bedeutung der Name von Kind Nummer drei hat.

"Willkommen auf dieser wunderschönen Welt, kleiner Merlin. Du hast uns schon jetzt verzaubert.

Dein Name, er bedeutet "Hügel am Meer", beide Welten kommen zusammen, das "Meer", und auch "Berlin".

Die 31-Jährige spielt damit auf ihre Herkunft und die ihres Mannes an, denn Janni ist gebürtige Sylterin - Peer waschechter Berliner. Die Netzgemeinde freut sich mit den Kusmagks und hinterlässt Herz-Emojis und Glückwünsche en masse. Peer und Janni hatten sich während der Schwangerschaft in der Öffentlichkeit zum Geschlecht ihres Babys sehr bedeckt gehalten. Denn das Paar wusste selbst nicht, ob es nun ein Junge oder ein Mädchen wird und wollte sich bei der Geburt überraschen lassen, heißt es in Bunte.