Baby von Reality-Star Ashley Cains wird bald sterben - Vater nimmt bei Instagram Abschied

Große Trauer bei den Cains. Ihre kleine Tochter Azaylia Diamond wird bald sterben. Sie leidet seit kurz nach ihrer Geburt an einer aggressiven Form von Leukämie.

Magdeburg. Die kleine Azaylia Diamond hat nur noch wenige Tage zu leben. Kurz nach ihrer Geburt wurde eine seltene und aggressive Form von Leukämie bei dem kleinen Mädchen diagnostiziert.

Via Instagram berichtet Reality-TV-Star Ashley Cain (30) über seine Gefühlslage.

"Vor neun Tagen wurde uns gesagt, dass meine Tochter nur noch ein bis zwei Tage zu leben hat, aber die Ärzte sind davon ausgegangen, dass sie schon am Abend sterben könnte", zitiert Promiflash Cain. Ein Schmerz, der kaum vorstellbar ist.

Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Ashley Cain

Die kleine Azaylia ist an Leukämie erkrankt. Screenshot: https://www.instagram.com/mrashleycain/

"Du bist in meinen Armen, meinen Gedanken, meinen Gebeten und jeden Tag in meinem Herzen, meine kleine Prinzessin", schrieb Cain an seine Tochter.

Obwohl Ashley Cain und seine Frau die kleine Azaylia mit nach Hause nehmen wollten, musste sie am heutigen Montag wieder in die Klinik. Das kleine Mädchen hatte starkes Nasenbluten - ihre Eltern haben daher gewusst, dass sie eine Blutplättchentransfusion benötigt. Diese Behandlung soll das Leben des Kindes noch ein paar Tage verlängern.