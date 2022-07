Unerwartet gestorben: Ballermannsänger Alex Zapata ist tot

Palma/Mallorca/DUR - Alex Zapata ist am Montag plötzlich und unerwartet gestorben. Das teilte seine Familie via Instagram mit. "Mitten aus dem Leben gerissen. Und dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen", erklärt seine Frau in einem rund 17-minütigen Video.

Todesursache von Alex Zapata bisher nicht bekannt

In dem Video ist zu sehen, wie sie mit Freunden am Strand sitzen. Es ist dunkel, im Sand wurde ein Herz aus Kerzen aufgestellt, in dessen Mitte ein Foto des Verstorbenen Zapata steht. Details zur genauen Todesursache nennt die Frau Zapatas nicht, sie sagt nur: "Heute habe ich ihn fliegen lassen." Alles sei ganz schnell gegangen und Alex Zapata sei "friedlich eingeschlafen".

Er habe ihr zudem immer wieder gesagt: „Wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch“. Daher sei sie glücklich, dass er auf der Insel gestorben ist, so die Frau weiter.

Alex Zapata ist seit 2018 regelmäßig als Schlagersänger in den Locations "Krümels Stadl" und "Münchner Kindl" auf Mallorca aufgetreten. Bekannte Songs sind "Wegen Dir", "Von Anfang an", "Weiss nicht wann" und "Sie hat Ja gesagt".