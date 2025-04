In der ZDF-Show "Bares für Rares" wird Kunsthistorikerin Dr. Heide Rezepa-Zabel für ihre Expertise geschätzt. Auf Facebook teilte die Expertin einen seltenen Einblick in ihre Vergangenheit.

Berlin. - Seit inzwischen zwölf Jahren lockt "Bares für Rares", die Trödel-Show im ZDF, Millionen Menschen vor die Fernseher. Moderiert wird die Show seit der ersten Folge von Horst Lichter. Fast genauso lange steht auch Kunsthistorikerin Dr. Heide Rezepa-Zabel bei "Bares für Rares" vor der Kamera.

Dr. Heide Rezepa-Zabel ist Publikumsliebling bei ZDF-Show "Bares für Rares"

47 Jahre war Rezepa-Zabel damals. Und man kann schon sagen, dass die ausgebildete Diamantgutachterin zu den beliebtesten Experten der Show zählt.

Ein Strahlen im Gesicht, längere dunkle Haare und eine auffällige runde Brille - so kennt man die Kunsthistorikerin, wenn sie im TV historischen und neuzeitlichen Schmuck bewertet.

Auf Facebook veröffentliche Rezepa-Zabel 2018 ein Foto von sich aus früheren Zeiten. Ohne Brille und mit kurzen Haaren ist sie auf dem Bild fast nicht wiederzuerkennen.

Auf dem Arm trägt sie ihre älteste Tochter. "Mein erster Muttertag" steht unter dem Foto geschrieben.

Facebook-Nutzer über Foto von "Bares für Rares"-Expertin erfreut

Bei ihren Fans kommt das gut an. So schreibt Angelika Eckart: "Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Muttertag. Alles Gute Frau Dr. Heide Rezepa-Zabel. Ich sehe Sie am liebsten in Bares für Rares. Mir gefällt Ihre ruhige, symphathische Art und Ihr fundiertes Wissen."

Userin Kers Tin Kemmer kommentiert: "Heute und damals - tolle Ausstrahlung, tolle Frau 👌🏼 happy Muttertag 👩🏻👧🏻"

Und auch die kurzen Haare sind den Facebook-Nutzern aufgefallen. "Süss ... der kurze Haarschnitt steht Ihnen auch heute bestimmt sehr gut 😉😉", schreibt beispielsweise An Schu dazu.

In der Kommentarspalte erklärt Rezepa-Zabel, dass sie mit 29 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde. Die heute 59-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Ehemann drei Töchter.