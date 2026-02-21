Nach einer Krebsdiagnose wurde Barry Manilow im Dezember an der Lunge operiert. Auftritte in Las Vegas musste der Pop-Sänger bereits verschieben, nun sagt er weitere Konzerte ab.

Los Angeles - Pop-Star Barry Manilow (82, „Mandy“) muss nach einer Lungenkrebs-Operation seine geplante Konzerttour durch mehrere US-Bundesstaaten verschieben. Er habe einen „sehr deprimierenden“ Besuch bei seinem Arzt hinter sich, teilte der Pop-Sänger auf Instagram mit. Der Chirurg habe ihm von längeren Auftritten abgeraten. Er würde zwar täglich schon wieder Sport treiben, aber er könne derzeit nicht mehr als drei Songs hintereinander singen, räumte Manilow ein.

Der Sänger verschiebt nun mehr als ein Dutzend Konzerte, die er ab Ende Februar bis mit Mitte März geplant hatte. Er hoffe aber, Ende März wieder in Las Vegas auf der Bühne zu stehen und ab April auf Tour zu gehen, teilte der Grammy-Preisträger seinen Fans mit.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. „Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss“, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow bereits mehrere für Januar und Mitte Februar geplante Konzerte verschoben.