Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Schauspielerin Sharon Stone sorgt mit einem freizügigen Foto für Aufsehen: Auf Instagram teilt die 66-Jährige ein Bild, wie sie nur mit Unterwäsche und Stöckelschuhen bekleidet auf einem Stuhl sitzt. Das Foto erinnert an die berühmte Szene aus dem Erotikthriller "Basic Instinct", in dem Stone 1992 die Hauptrolle spielte.

In dem Film stellte Stone die Krimiautorin Catherine Tramell dar, die während einer Mordermittlung ins Visier der Polizei gerät. In der berühmten Verhörszene will sie die Ermittler aus dem Konzept bringen: Sie schlägt die Beine übereinander und gibt einen Blick unter ihren Rock frei, unter dem sie nichts trägt. Die Szene machte Sharon Stone zum Sexsymbol in Hollywood.

Auf dem neuen Foto blickt Stone genauso eindringlich in die Kamera wie in dem Erotikthriller. Im Vergleich zu damals hält sie aber keine Zigarette in der Hand und trägt ein anderes Outfit: Statt eines weißen Kostüms hat Stone Spitzenunterwäsche, Perlenketten und blaue High Heels an.

Wie Fans auf freizügiges Foto von Sharon Stone im "Basic Instinct"-Stil reagieren

Bei ihren Followern kommt das Foto größtenteils gut an: Rund 200.000 Mal wurde der Gefällt-Button angeklickt. "Sieht gut aus, Sharon, du rockst!", schreibt eine Nutzerin. Eine andere meint: "Das ist es, was wir mehr sehen wollen: Frauen ab einem bestimmten Alter, die mutig und gewagt sind."

Allerdings üben einige auch Kritik an dem freizügigen Foto: "Traurig. Ich liebe dich, aber tu so etwas nicht, um relevant zu bleiben", heißt ein Kommentar. Ein anderer Nutzer befindet: "Ja, das ist zu viel ... Keine Notwendigkeit."