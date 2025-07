Magdeburg/Halle. - Schlager-Star Ben Zucker (41) hat bei SWR4 Einblicke in schwierige Phasen seines Lebens gegeben. Wie der Musiker in der Sendung "Assenheimers Promitalk" erzählte, habe er schon mal mehrere Tage im Gefängnis verbringen müssen.

Grund dafür, so Zucker, sei eine Prügelei aufgrund einer Meinungsverschiedenheit unter Freunden gewesen. Obwohl sie schnell vorbei gewesen sein soll, verhängte das Gericht seinerzeit eine Geldstrafe, die der Künstler nicht bezahlen konnte.

Sänger Ben Zucker muss ins Gefängnis

An den genauen Betrag könne er sich nicht mehr erinnern, so Zucker. Allerdings habe er sich damals geweigert, seine Mutter zahlen zu lassen.

"2.000 Euro, glaube ich, maximal, ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, sie würde es natürlich sofort übernehmen und ich so: 'Nein, Mama, die Suppe habe ich mir jetzt selbst eingebrockt. Da muss ich jetzt durch'", erinnert er sich zurück. Die Folge: zehn Tage Gefängnis.

Der erste Abend in der Zelle sei für ihn so eine Art Schlüsselmoment gewesen. Er sei in seine Zelle gebracht worden, der Wärter habe ihm noch einen schönen Abend gewünscht und dann die Tür abgeschlossen, erzählt Zucker.

Ben Zucker schafft den Durchbruch als Musiker

Bis heute werde er noch von dem Geräusch des Schlosses verfolgt. "Und da habe ich echt wirklich geheult wie ein Schlosshund. Ich dachte so: Ich komm‘ jetzt hier nicht raus, ich kann jetzt machen, was ich will, ich komm‘ hier nicht raus", so der 41-Jährige rückblickend.

Seitdem ist er mit dem Gesetz nicht mehr in Konflikt gekommen. Inzwischen hat sich das Leben von Ben Zucker auch grundlegend geändert. Nun ist er ein Schlager-Star. Den Durchbruch schaffte er 2017 mit dem Song "Na und?!" in einer Sendung von Florian Silbereisen.