Eminem ließ in seinen Songtexten kein gutes Haar an seiner Mutter. Zuletzt sollen sie sich aber wieder besser verstanden haben. Nun ist Debbie Nelson gestorben.

Eminem ließ seine Mutter in seinen Texten immer wieder schlecht dastehen. (Archivbild)

Berlin - Die Mutter von US-Rapper Eminem (52) ist tot. Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher des Musikers berichteten, starb Debbie Nelson im Alter von 69 Jahren. Laut der Promi-Portale „People“ und „TMZ“ soll Nelson am Montag in einer Klinik im US-Bundesstaat Missouri an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben sein.

Die Kindheit und Jugend von Eminem, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III heißt, waren geprägt von Armut und Vorwürfen von Gewalt und Missbrauch. Seine Mutter ließ er in seinen Songtexten immer wieder schlecht dastehen. Nelson verklagte ihren Sohn deshalb um elf Millionen Dollar. Zuletzt soll sich ihr Verhältnis jedoch verbessert haben.