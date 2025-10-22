Er liebt Junkfood, spricht offen über seine Schwächen und zeigt, wie Fertigprodukte wirklich entstehen: Sebastian Lege ist der „Besseresser“ im ZDF. Hinter der Kamera hält sich der Entertainer privat.

Sebastian Lege liebt gutes Essen und seine Bulldogge Kalle. Sein Leben hält der TV-Koch eher privat.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Sebastian Lege ist einer der bekanntesten TV-Köche Deutschlands – und das nicht, weil er edle Gourmetgerichte präsentiert, sondern weil er die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie aufdeckt.

Lesen Sie auch: Welche Tricks steckten dahinter? ZDF testet in "Besseresser" die Kreativität von DDR-Produkten

In seinen Formaten wie "Besseresser" im ZDF zeigt Lege aus unterhaltsame Weise, wie Fastfood, Fertiggerichte und Supermarktprodukte wirklich entstehen. Dabei kombiniert er sein Fachwissen mit einer Prise Humor und Selbstironie.

Lesen Sie auch: "Lecker ist echt was anderes": "Besseresser" Sebastian Lege zerlegt Kult-Backmischung von Kathi

Wer ist Sebastian Lege?

Sebastian Lege zählt neben Steffen Henssler, Johann Lafer oder Tim Raue zu Deutschlands bekanntesten TV-Köchen. Seine Karriere begann er in verschiedenen Restaurantküchen, wo er sich vom normalen Koch über den Küchenchef bis hin zum Küchendirektor hocharbeitete.

Lesen Sie auch: Großer Auftritt in ZDF-Show „Besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf bei Dreh mit Sebastian Lege erlebt

Um neue Wege zu gehen, machte sich Lege nebenbei selbstständig und arbeitet seitdem freiberuflich als Produktentwickler. Gleichzeitig ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der Vox-Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" oder im ZDF bei der Sendung "Besseresser".

"Besseresser" Sebastian Lege: ehrlich, direkt und ohne Filter

Sebastian Lege gilt als einer der authentischsten Food-Entertainer im deutschen Fernsehen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Ernährung, Industrie oder seine eigenen Schwächen geht.

Seine Offenheit macht ihn sympathisch. In einem Interview sagte er: "Ich bin doch selber fettleibig, esse gerne und viel zu viel Fett, viel zu deftig, und ich gehe auch mal in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn. Ich bin also kein positives Beispiel."

Lesen Sie auch: Nach Kritik an Halloren-Kugeln: Ostdeutsche rechnen hart mit ZDF-Koch ab

Anstatt sich als Vorbild zu inszenieren, zeigt der Koch-Entertainer, dass auch Experten Menschen mit Schwächen und Gelüsten sind. Sein Ziel ist nicht, Menschen zu verurteilen, sondern Bewusstsein für den Wert und die Qualität von Lebensmitteln zu schaffen. "Ich habe ein Problem mit der bewusst fehlerhaften Kommunikation eines Produktes", sagte er in einem RND-Interview.

Wie lebt Sebastian Lege privat?

Abseits der Kamera lebt Sebastian Lege in Meerbusch bei Düsseldorf, wo er laut Berliner Kurier seine Wurzeln und seinen Ruhepol gefunden hat. Er ist in einer Beziehung, spricht aber nur sehr selten über seine Partnerin Johanna.

Auch interessant: So bewertete "Besseresser" Sebastian Lege die Zetti-Knusperflocken aus Zeitz

Anders hingegen handhabt er das mit seinem Hund Kalle, einer englischen Bulldogge. Seinen "best buddy", wie er ihn liebevoll nennt, zeigt er regelmäßig auf seinem Instagram-Kanal.

Sebastian Lege: Leidenschaft für gutes Essen

Lege ist ein Genussmensch durch und durch. Er liebt deftige Gerichte, ehrliche Küche und gutes Fleisch – aber ohne schlechtes Gewissen.

Lesen Sie auch: „Negatives für die Quote“: Kathi reagiert auf Sebastian Lege - Das sagt der TV-Koch dazu

Aber was isst der TV-Koch am liebsten? „Sehr gerne esse ich eine gute, französische Fischsuppe, eine Bouillabaisse. Auch zu meinen Favoriten gehört Dim Sum, kleine chinesische Gerichte wie Teigtaschen", sagte Sebastian Lege gegenüber dem Weser-Kurier. Was gar nicht geht sei Niere. Die habe er in seiner Lehre zu oft putzen müssen, außerdem stinke sie.

Dem Weser Kurier sagt er auch: "Ich bin leidenschaftlicher Fleischesser, aber für meinen Genuss muss man kein Tier quälen. Respekt und Ehrfurcht vor den Lebensmitteln sind mir sehr, sehr wichtig."

In seinen Sendungen zeigt er immer wieder, wie industrielle Lebensmittel hergestellt werden und warum sie so beliebt sind – und, wie man sie gesünder und bewusster selbst zubereiten kann. Er möchte, dass Menschen verstehen, was sie essen und nicht blind vertrauen, was auf der Verpackung steht.