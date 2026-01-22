Nach einer ausgelassenen Partynacht in Los Angeles sprudelt "Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz vor neuen Ideen für seine berufliche Zukunft. Mit der legendären Samstagabendshow "Wetten, dass…?" hat das allerdings nichts zu tun.

Bill Kaulitz ist bekannt für seine lustigen Ideen. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom übernimmt der "Tokio Hotel"-Frontmann die Moderation der kommenden "Wetten, dass ..?"-Sendung im Dezember.

Los Angeles. - Eigentlich wollte Bill Kaulitz nur mit einer Freundin in Los Angeles feiern gehen. Am Ende entdeckte er ein neues Berufsfeld für sich. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet der 36-Jährige offen über die wilde Partynacht.

Lesen Sie auch: Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle

Gemeinsam mit seiner Freundin Candy Crash, bekannt aus "Queen of Drags", wollte Bill vor ihrer geplanten Leihmutterschaft noch einmal richtig in Los Angeles feiern. Dabei sei es zu einer Eskapade gekommen.

Mehr zu den Kaulitz-Brüdern: "Wetten dass ..?" mit den Kaulitz-Brüdern: So kann man sich mit tollen Ideen bewerben

"Ich hab es natürlich wieder ganz ernst genommen und übertrieben", so Bill Kaulitz. Er sei mit seiner Freundin ganze zwei Tage lang durch die Stadt gezogen und sei dabei "völlig abgestürzt".

Auch interessant: Comeback von „Wetten, dass ...?“ in Halle: Das sagen die, die hier schon mal auf der Bühne waren

Bill Kaulitz: "Tokio Hotel"-Frontmann will Stripperin werden

Abschluss der Sause war ein Besuch in einem Stripclub. "Also, das ist ja dann Vollabsturz", stellte Zwillingsbruder Tom Kaulitz im Podcast fest.

Bill fand jedoch zunehmend Gefallen an der Idee, selbst einmal halbnackt an der Stange zu tanzen. "So ein Leben als Stripperin kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie würde mir das auch Spaß machen", sagt der Sänger.

Lesen Sie auch: Vor dem "Kalimandscharo" bei Magdeburg – Bill Kaulitz posiert in der Heimat für die "Vogue"

Bruder Tom Kaulitz reagierte entspannt auf die Gedankenspiele seines Bruders. "Das können wir ja mal im Musikvideo umsetzen", schlägt der Gitarrist vor. Bill selbst könne sich sogar vorstellen, mindestens einmal pro Woche als Stripperin zu arbeiten. „Ich glaube, das würde laufen“, pflichtet Tom ihm bei.

Auch interessant: "Holidaycheck": "Bill bringt Extravaganz, Tom bringt Lässigkeit – und Halle bringt beides"

Auch konkrete Vorstellungen von seinen Auftritten hat der "Tokio Hotel"-Frontmann bereits: Als Künstlername schwebt ihm "Billy Future" vor – inklusive heißer Tanzmoves im Regen.

Kaulitz-Brüder übernehmen Moderation von "Wetten, dass ..?"

Ob Bill Kaulitz diesen Plan in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten. Zuletzt zogen die Kaulitz-Brüder nämlich einen großen Job an Land: Das ZDF verpflichtete die beiden Musiker für die Moderation der Kult-Show "Wetten, dass ..?`".

Nach ihrer Europatour mit "Tokio Hotel" sollen Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember die Sendung moderieren. Gedreht wird in der Messe in Halle.