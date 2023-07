Los Angeles - Billie Eilish (21) trauert um ihre Hündin. Die US-Sängerin („Happier Than Ever“) teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern mit dem Tier namens Pepper. „Pepper. Meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, liebes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest“, schrieb Eilish zu den Fotos, auf denen sie und die Hündin in verschiedenem Alter zu sehen sind. Mehrere Prominente wie Katy Perry und Demi Lovato drückten über Social Media ihr Mitgefühl aus.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Sängerin zusammen mit ihrem Bruder Finneas den Song „What Was I Made For?“ für den Soundtrack des neuen „Barbie“-Films beisteuerte. An dem Soundtrack „Barbie the Album“ wirken zahlreiche Künstler mit, darunter auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim.