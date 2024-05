Die „Stranger Things“-Schauspielerin Millie Bobby Brown und Rockstar-Sohn Jake Bongiovi haben sich das Jawort gegeben. Jon Bon Jovi sprach in der BBC über die Trauung.

Berlin - US-Rocker Jon Bon Jovi hat im Fernsehen über die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi (22) mit der britischen Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) gesprochen. „Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah umwerfend aus, und Jake ist so glücklich, wie man sein kann“, sagte der 62-Jährige in der BBC-Sendung „The One Show“ auf die Frage nach Berichten über Hochzeit. Und weiter: „Es geht ihnen absolut fantastisch“.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass sich das Paar am Wochenende das Jawort gegeben habe. Brown und der Sohn des US-Musikers John Bon Jovi hatten ihre Verlobung im April vergangenen Jahres bekanntgegeben. Im März hatte „Stranger Things“-Star Matthew Modine (65) in der TV-Show „Access Hollywood“ gesagt, dass er das Paar bei deren Hochzeit trauen werde.