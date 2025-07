Berlin - Tennis-Legende Boris Becker ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet auf die Geburt seines fünften Kindes. „Natürlich kann ich Windeln wechseln! Auch Fläschchen zubereiten. Ich habe bei meinen Söhnen alles gemacht. Ich bin bestens vorbereitet auf mein fünftes Kind“, sagte der 57-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Boris Beckers Frau Lilian de Carvalho Monteiro ist im vierten Monat schwanger. Die Geburt des gemeinsamen Kindes erwartet das Paar Mitte Dezember, wie der frühere Tennisstar aus Leimen in der Nähe von Heidelberg am vergangenen Montag im Podcast „Becker Petkovic“ erzählte. Auch Beckers Kanzlei bestätigte, dass die 34-Jährige Lilian ein Kind erwartet.

Das Geschlecht des Kindes weiß das Ehepaar nach Beckers Angaben noch nicht. Und das soll erst einmal auch so bleiben. „Wir wollen bislang nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir beabsichtigen, uns überraschen zu lassen“, sagte Becker der „Bild“-Zeitung weiter.

In Erziehungsfragen ist Becker strenger als die Mütter seiner vier Kinder Elias, Noah, Amadeus und Anna, wie der dreifache Wimbledon-Sieger sagte. „Tischmanieren, Kultur, Sprache, in die Augen schauen, Hand geben. Da bin ich alte Schule. Ich will auch nicht der beste Freund meiner Kinder sein. Ich bin ihr Vater und ihre Respektsperson. Sie sagen alle Papa und sie wissen, dass ich alles tun würde für meine Familie, damit es ihnen gut geht.“ Ihm sei wichtig, dass seine Kinder früh lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und mit beiden Beinen im Leben zu stehen.