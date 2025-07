Los Angeles - Hollywoodstar Brad Pitt (61) glaubt, dass junge Schauspieler ihre Arbeit heute lockerer angingen als seine Generation damals. „Wir waren in Bezug auf die Schauspielerei ein wenig verkrampfter“, sagte der zweifache Oscar-Preisträger („Once Upon a Time in Hollywood“) im Podcast „New Heights“. Im Bezug auf die Schauspielerei habe man sich damals nicht „verkaufen“ wollen, erklärte Pitt.

Heute beobachte er bei jungen Schauspielern die Einstellung: „Hey, Mann, wir können in vielen verschiedenen Bereichen Künstler sein. Also lasst es uns tun, und lasst es uns genießen“, schilderte Pitt. Er sehe seinen jungen Kollegen gerne dabei zu, „wie sie sich durchschlagen“. „Ich habe das Gefühl, dass es ihnen mehr Spaß macht.“

Zugleich „verfingen“ sich seine jüngeren Kollegen aber auch in dem Denken, „dass man ein Franchise haben muss oder einen Superhelden haben muss“, fügte Pitt hinzu. Davon rate er aber dringend ab. Auf die Ergänzung des Moderatoren, dass sich Schauspieler in Franchise-Reihen zu Tode arbeiten würden, stimmte er zu.

Pitt hatte seine Anfänge in Hollywood Ende der 1980er Jahre, mit dem Road-Movie „Thelma und Louise“ gelang ihm 1991 der Durchbruch. Derzeit ist er mit dem Film „F1“ in der Rolle eines ehemaligen Rennfahrers im Kino zu sehen.