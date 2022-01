Britney Spears auf Instagram: So freizügig präsentiert sie sich in den sozialen Medien

Los Angeles/DUR/awe - Am 12. November des vergangenen Jahres hatte Britney Spears nach 13 Jahren Vormundschaft durch ihren Vater ihre Freiheit zurückerhalten. Eine Richterin in Los Angeles setzte mit sofortiger Wirkung alle Auflagen zur Kontrolle der Finanzen und der persönlichen Belange der Popsängerin aus. Seitdem genießt die Sängerin ihr Leben in vollen Zügen, was die 40-Jährige auch ihrer Instagram-Community nicht vorenthält.

Spears erhält über 2,8 Millionen Likes für Foto

So fällt bei einem Blick auf das Profil von Spears auf, dass sie ihre neugewonnene Freiheit sehr freizügig und am liebsten nackt feiert. Vor wenigen Tagen postete sie zwei Ganzkörper-Fotos, die sie im "Adamskostüm" zeigen. Dabei bedecken Herz-Emojis ihren Schambereich und ihre Oberweite wird gekonnt mit den Händen bedeckt. Über 2,8 Millionen Likes erhielt der Post bislang, die Kommentarfunktion deaktivierte Spears für die intimen Einblicke.

Kurz darauf setzte Spears weitere Posts ab, die sie abermals freizügig zeigen. Darunter ein Video, bei dem die Sängerin einen Bikini trägt und zu Latino-Musik tanzt sowie eine Bilderstrecke, die sie in Rückenansicht mit einer knappen roten Unterhose zeigt.

Im Jahr 2021 postete Spears sehr oft freizügige Fotos, die besonders die Fans der Sängerin erfreuten. Im neuen Jahr scheint die 40-Jährige diese Aktivitäten fortzuführen.