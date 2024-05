Los Angeles - Britney Spears (42) und Noch-Ehemann Sam Asghari (30) sollen neun Monate nach dem Einreichen der Scheidung eine Einigung erzielt haben. Nach US-Medienberichten wurden entsprechende Dokumente, etwa über die Regelung ihrer Finanzen, bei Gericht eingereicht.

Laut der Zeitschrift „People“ sollen sich beide an die im Ehevertrag festgelegten Absprachen halten. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Sobald das Gericht den Vorgang absegnet, sei die Scheidung amtlich, hieß es.

Hochzeit vor zwei Jahren

Spears und Asghari hatten sich 2016 am Set des Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt. Im September 2021 verlobten sie sich, im April 2022 folgte die Hochzeit. Für Spears war es die dritte Hochzeit. Bei der Feier im kalifornischen Thousand Oaks waren Gäste wie Madonna, Selena Gomez und Drew Barrymore zugegen. Im vorigen August reichte Asghari wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ die Scheidung ein.

Spears („Baby One More Time“, „Oops!... I Did It Again“, „Toxic“), die zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte gehört, hatte erst vorige Woche vor Gericht eine Einigung in einem langen Gerichtsstreit mit ihrem Vater Jamie Spears erzielt. Es ging im Rahmen eines früheren Vormundschaftsstreits um Anwaltskosten und andere Ausgaben.

2008 war die Sängerin während des Sorgerechtsstreits mit Ex-Mann Kevin Federline um die beiden gemeinsamen kleinen Söhne psychisch zusammengebrochen. Damals wurde ihr Vater als Vormund für seine Tochter eingesetzt. 2021 war Spears dann nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus dieser Vormundschaft wieder entlassen worden.