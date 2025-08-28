Die Demenz-Erkrankung von Filmstar Bruce Willis hat immer gravierendere Folgen. Seine Ehefrau sagte in einem Interview, dass er in ein besser für ihn geeignetes Haus umgezogen ist.

Los Angeles - Der demenzkranke Schauspieler Bruce Willis (70) wohnt laut Angaben seiner Ehefrau nicht mehr daheim. „Ich wusste, dass in erster Linie vor allem Bruce das für unsere Töchter gewollt hätte“, sagte Emma Heming Willis (47) in einem TV-Interview mit US-Moderatorin Diane Sawyer für den Sender ABC. „Er hätte gewollt, dass sie in einem Zuhause sind, das mehr auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, als auf seine.“ Willis wohne deshalb nun in einem Bungalow in der Nähe mit Bedingungen für ihn und die Pflegekräfte, sagte sie weiter.

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass sich Willis wegen einer Krankheit aus dem Filmgeschäft zurückziehen werde. Ein Jahr später folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden.

Lärm belastet den erkrankten Star

Die Krankheit sorge dafür, dass Lärm Willis sehr belastet, sagte seine Frau in dem Interview. Deshalb habe sie ihre beiden 13- und 11-jährigen Töchter keine Spielnachmittage und Übernachtungen von Freunden mehr ausrichten lassen. „Ich habe unsere ganze Familie isoliert“, sagte Heming Willis. Das neue Haus für Willis ermögliche eine andere Lebensweise.

„Es ist ein Haus voller Liebe und Wärme und Fürsorge und Lachen“, sagte Heming Willis. Viele Freunde des Schauspielers würden ihn weiter besuchen. „Das ist sehr schön zu sehen.“

Bruce Willis hatte seine Frau 2009 geheiratet. Mit seiner früheren Ehefrau Demi Moore hat er drei weitere erwachsene Kinder. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.