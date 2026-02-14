Im März kehrt Südkoreas Erfolgsband nach einer mehrjährigen Pause auf die Bühne zurück. Nun haben sich die BTS-Mitglieder zu Wort gemeldet - und erste Einblicke in ihren neuen Sound gewährt.

Seoul - Nur wenige Wochen vor ihrem geplanten Comeback haben sich die Mitglieder der südkoreanischen Erfolgsband BTS zu ihrer durch den Wehrdienst bedingten Auszeit geäußert. „Ich habe das Gefühl, dass ich gesünder geworden bin und mehr über das Leben und verschiedene Seiten der Gesellschaft gelernt habe“, sagte Bandmitglied J-Hope in einem Interview des Magazins GQ. Darin kündigen die jungen Männer auch an, dass sich der Sound des für den 20. März geplanten Comeback-Albums „Arirang“ deutlich von vorangegangenen Alben unterscheiden und eine „erwachsenere“ Seite der Band zeigen werde.

Nach der mehrjährigen Pause plant die erfolgreichste Band Südkoreas diesen Frühling ein umfangreiches Comeback mit neuem Album, Dokumentarfilm und einer umfangreichen Welttournee. Das erste Konzert von BTS wird am 21. März im Stadtzentrum von Seoul stattfinden und weltweit live auf dem Streamingdienst Netflix übertragen.

Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst leisten mussten.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle „No More Dream“ veröffentliche BTS im Juni 2013.