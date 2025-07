Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Charlize Theron („Monster“) ist eigenen Worten zufolge sehr glücklich darüber, alleinerziehende Mutter zu sein. „Ich denke, es ist wahrscheinlich eine der gesündesten Entscheidungen, die ich je getroffen habe“, sagte die 49-Jährige über ihren Entschluss, als alleinstehende Frau ihre beiden Töchter zu adoptieren, im Podcast „Call Her Daddy“.

Die Beziehung ihrer Mutter mit ihrem Vater, der Alkoholiker gewesen sei, sei ihr ein abschreckendes Beispiel gewesen, erzählte Theron. Sie habe sich damals außerdem eingestanden, dass „ich nicht die Fähigkeit hatte, in einer Beziehung gesund zu sein“. Über alleinstehende Mütter heiße es schnell, „dass mit ihr etwas nicht stimmen muss“, sagte Theron. Sie selbst finde es aber „verdammt toll“, „genau so zu leben, wie ich leben will, die Mutterschaft genau so zu erleben, wie ich es wollte“.

Dem US-Magazin „People“ zufolge hat die gebürtige Südafrikanerin zwei Adoptivtöchter, die neun und zwölf Jahre sind. Sie werde es respektieren, wenn die beiden eines Tages anders auf das Aufwachsen ohne Vater blicken würden, erklärte Theron. Für sie sei die Mutterschaft ohne Partner aber der einzige Weg gewesen. „Und mein verdammter Gott, ich liebe jeden einzelnen Tag davon. Ich liebe es, dass ich sie mit niemandem teilen muss. Ich liebe es, dass ich nicht jeden verdammten Mist erst mit einem Typen abklären muss.“