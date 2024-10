Claudia Effenberg reiste als Model um die Welt. In einem Interview berichtet sie, dass sie dieser Zeit viel umgarnt wurde.

Claudia Effenberg wurde in ihrer Modelzeit nach eigenen Worten von den Reichen und Berühmten umgarnt. (Archivbild)

Paris - Designerin Claudia Effenberg hat in einem Interview über ihre Vergangenheit als Model gesprochen - und damals eigenen Angaben nach von Promis viele Angebote für One-Night-Stands bekommen. „Ich war spindeldürr, hatte kurze, braune Haare, bekam die tollsten Jobs. Mailand, Paris, London, Australien, Tokio“, sagte die 59-Jährige, die heute mit Ex-Fußballer Stefan Effenberg verheiratet ist, der „Bild“-Zeitung.

Sie sei regelmäßig in die Münchener Szene-Disco „P1“ gegangen. „Zwischen den Reichen und Berühmten“. Einige hätten sie angequatscht, „wollten mich auf Champagner und in ihr Hotelzimmer einladen“, sagte Effenberg weiter. Doch sie habe abgelehnt: „Mir war klar: Die wollten nur mit mir in die Kiste. Darauf hatte ich keine Lust.“

Sie habe sich nur mit einem Mann eingelassen, „wenn ich auch in ihn verliebt war“, sagte Effenberg. Die Designerin war im vergangenen Jahr im RTL-Dschungelcamp zu sehen.