Berlin/Zürich - Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere in Deutschland. „Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende und so auch meine Live Comedy Bühnen Karriere in Deutschland“, schrieb Yanar in einer Mitteilung an seine Fans „und die, die es zum Schluss noch werden wollen“. „Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren und deshalb die berufliche Reiserei an den Nagel hängen“, schrieb er darin zur Begründung.

Gleichzeitig betonte er: „Das ist kein Karriereende, also zumindest meinerseits.“ Den Job mache er seit 30 Jahren, „seit 25 Jahren kommen Leute und füllen die Hallen“. Yanar („Was guckst du?!“) ist Deutscher, hat türkisch-arabische Eltern, wurde in Frankfurt geboren und lebt in der Schweiz.

2026 spiele er noch seine letzten Termine, erklärte Yanar auch auf Instagram. „Danke an alle, die mich supported haben. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen“, schrieb er dort. „Es war mir eine Ehre.“