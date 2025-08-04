Nachdem Ralf Schumacher sein Coming-Out hatte, wurde wild über eine Scheinehe mit Cora spekuliert. Im Interview mit Oliver Pocher spricht sie Klartext.

"Mein Leben nicht in die Tonne geschmissen" - Cora Schumacher räumt mit Scheinehe-Gerüchten auf

Cora Schumacher spricht im Interview bei Oliver Pocher Klartext über die Gerüchte um die Scheinehe mit Ralf Schumacher.

Düsseldorf. - Gut ein Jahr nach dem Coming-Out von Ralf Schumacher als homosexuell hat sich seine Ex-Frau Cora Schumacher zu Spekulationen geäußert, dass die beiden nur eine Schein-Ehe geführt hätten.

In einem Interview mit Oliver Pocher auf dessen neuer Plattform "Pocher.Club" verriet die 48-Jährige nun, dass sie nichts von Ralfs Homosexualität mitbekommen habe: "Nein, ich habe es nicht gewusst. Sonst hätte ich ja auch nicht geheiratet."

Keine Scheinehe zwischen Cora und Ralf Schumacher

Auch auf Pochers Nachfrage, ob es eine Scheinehe gewesen sei und ob es dazu einen Vertrag gegeben habe, kontert Cora: "Dann wäre ich ja jetzt reich, wenn das so gelaufen wäre." Pocher wirft lachend ein: "Ja, schlecht verhandelt."

Trotz des Spaßes stellt Schumacher auf Nachfrage klipp und klar: "Ich hätte für kein Geld der Welt mein Leben in die Tonne geschmissen." Somit dementiert sie die Gerüchte um die Scheinehe.

Ex-Formel-1-Star äußert sich nicht zu Gerüchten um die Scheinehe

Allerdings habe sie Ralf während der Ehe mehrfach gefragt, ob es etwas gäbe, was sie wissen müsse. Eine klare Antwort sei er ihr schuldig geblieben.

Was sie rückblickend jedoch bitter findet: Ralf habe, als die Gerüchte über eine Scheinehe die Runde machten, die Dinge nie gerade gerückt. Sie sei damit allein geblieben.

Ralf und Cora Schumacher waren von 2001 bis 2015 miteinander verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, David.

Ralf Schumacher outete sich: Neuer Partner an der Seite

Vor gut einem Jahr hatte sich Ralf Schumacher (50) als homosexuell geoutet und seine Beziehung zu seinem Freund Étienne Bousquet-Cassagne (35) öffentlich gemacht. Seine Ex-Frau Cora Schumacher (48) fühlte sich seinerzeit davon überfahren, weil er sie über sein öffentliches Coming-out nicht informiert hatte.

Die Reaktionen auf das Coming-Out des Ex-Formel1-Fahrers waren ansonsten durchweg positiv. Auch viele Prominente wünschten dem Star Glück.