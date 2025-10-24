weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Leute: Dackel-Glück bei Zverev und Thomalla – Paar zeigt Hundebaby

Alexander Zverev und Sophia Thomalla freuen sich über ihren neuen Dackel-Welpen Mishka. Der kleine Hund begleitet den Tennisstar sogar als Ehrengast beim ATP-Turnier in Wien.

Von dpa 24.10.2025, 16:52
Alexander Zverev und Sophia Thomalla haben ein neues Familienmitglied: Dackel Mishka. (Archivbild)
Alexander Zverev und Sophia Thomalla haben ein neues Familienmitglied: Dackel Mishka. (Archivbild) Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Berlin/Wien - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und seine Partnerin, Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla, haben tierischen Familienzuwachs bekommen. Auf Instagram stellte Thomalla den neuen Mitbewohner des Paares vor: Dackel-Welpe Mishka. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung.

„Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert“, schrieb Thomalla zu einem Foto, das sie und Zverev mit dem kleinen braunen Hund zeigt – samt Herz- und Hund-Emoji. 

Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie Mishka mit Zverev kuschelt oder verspielt im Zimmer tollt. Zahlreiche Fans und Prominente reagierten begeistert. Comedian Ilka Bessin etwa kommentierte: „Oh Gott, wie süß ist der denn.“ 

Der Welpe ist bereits im Tennisalltag des Weltranglisten-Dritten angekommen: Mishka darf Zverev beim ATP-Turnier in Wien als Ehrengast mit eigenem Ausweis begleiten. Und offenbar bringt der Kleine Glück: Zverev zog am Donnerstag mit einem Sieg über den Italiener Matteo Arnaldi souverän ins Viertelfinale ein.