Nach der Highschool drehte Dakota Johnsons Vater ihr eigentlich den Geldhahn zu. Und doch musste sie ihre Eltern immer wieder anpumpen, erzählt die „Fifty Shades of Grey“-Schauspielerin nun.

Los Angeles - US-Schauspielerin Dakota Johnson musste eigenen Angaben zufolge zu Beginn ihrer Karriere gelegentlich ihre Eltern um Geld anpumpen. „Ein paar Jahre lang war es schwer, Geld zu verdienen“, erzählte die heute 35-Jährige ihrem Schauspiel-Kollegen Pedro Pascal in einem Gespräch für das Magazin „Elle“. „Es kam ein paar Mal vor, dass ich zum Markt ging und kein Geld auf meinem Konto hatte oder die Miete nicht bezahlen konnte, und ich musste meine Eltern um Hilfe bitten“, sagte sie.

Sie sei „sehr dankbar, dass ich Eltern hatte, die mir helfen konnten und mir auch geholfen haben“, sagte Johnson. „Aber es war sicherlich kein Spaß“. Das Vorsprechen für Rollen sei „das verdammt Schlimmste“. Johnson ist die Tochter der Schauspieler Melanie Griffith und Don Johnson. Eigentlich hatte ihr Vater ihr nach der Highschool „den Geldhahn zugedreht“, weil sie nicht aufs College ging, berichtete die Schauspielerin.

Sie habe bei „The Social Network“ (2010) mitgespielt „und danach gab es kleine Jobs und so“, sagte Johnson. Später wurde sie über die „Fifty Shades of Grey“-Filme bekannt. Mit Pascal sowie Chris Evans drehte sie zuletzt den Film „Was ist die Liebe wert: Materialists“, der am 21. August in deutsche Kinos kommen soll.