"Baywatch" Reunion zum 70. Geburtstag: So sehen die Stars heute aus

Kalifornien/USA/DUR - Knallrote, knappe Badekleidung, gut trainierte Körper und ein Strandgang in Zeitlupe - so oder so ähnlich haben Alt und Jung die Kult-Serie "Baywatch" in Erinnerung. Über 30 Jahre ist es her, dass die erste Folge über die TV-Bildschirme flimmerte. Nun konnten sich die "Baywatch"-Kollegen bei einem ganz besonderen Anlass wiedersehen - David Hasselhoffs 70. Geburtstagsparty.

Baywatch: So sehen die Stars heute aus

Via Instagram teilte Hasselhoff mehrere Fotoeindrücke von seiner Party am vergangenen Sonntag. Darunter sind seine alten Serien-Kollegen aus "Baywatch" zu sehen - unter anderem Kelly Packard (47), David Chokachi (54), Jeremy Jackson (41) und Parker Stevenson (70), freuen sich die Stars über das Wiedersehen.

Co-Star David Chokachi teilte ebenfalls Fotos in seinen sozialen Netzwerken und schrieb: "Es ist großartig, den 70. Geburtstag von David Hasselhoff zu feiern, er ist so ein erstaunlicher Mensch, mit so viel Liebe, die er mit der Welt teilt." Chokachi hatte von 1995 bis 1999 die Rolle des Cody Madison in "Baywatch" inne.

Auch Jeremy Jackson ist kaum wiederzuerkennen. Der mittlerweile 41-Jährige spielte 1991 bis 1999 an der Seite von Hasselhoff in der Kultserie und war damals noch ein Kind. Via Instagram äußerte er sich: "Happy Birthday, David Hasselhoff. Mein TV-Papa, mein Idol aus Kindertagen, mein Mentor in Sachen Schauspielerei, Musik und Show und mein lieber Freund und großer Bruder im wahren Leben."

David Hasselhoff selbst war von 1989 bis 2001 als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in "Baywatch" zu sehen. Er und seine Film-Kollegen haben die roten Bikinis und Shorts jedoch längst im Schrank verstaut und neue Wege eingeschlagen.