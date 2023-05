Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Los Angeles - Oscar-Preisträger Robert De Niro (79) hat den Namen von seinem jüngsten Nachwuchs verkündet. Das am 6. April geborene Mädchen heißt Gia Virginia Chen-De Niro, wie die US-Moderatorin Gayle King in der Sendung „CBS Mornings“ bekanntgab. Der Schauspieler stellte dem Sender auch ein Foto des Babys zur Verfügung. Von einer Hand gestützt schaut das schwarzhaarige Mädchen im hellrosa Strampelanzug direkt in die Kamera. Für den nun siebenfachen Vater ist es das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

Anfang dieser Woche hatte der Hollywood-Star („The Irishman“) im Interview mit einer TV-Reporterin von ET Canada zu seinem neuen Film „About My Father“ die Vaterschaft bekannt. Nach seinen sechs Kindern gefragt, korrigierte der Schauspieler die Reporterin, es seien sieben. Er sei gerade wieder Vater geworden, sagte De Niro, ohne aber weitere Einzelheiten zu nennen. Sein Sprecher bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur das siebte Kind. Angaben zur Mutter oder zum Geschlecht des Kindes gab es zunächst aber nicht.

De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (11) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower.