Vor fünf Jahren heiratete Dennis Quaid seine fast 40 Jahre jüngere Partnerin. Heute schwärmt der Hollywoodstar, dass er in seiner vierten Ehe die engste Beziehung seines Lebens gefunden habe.

Dennis Quaid: Lebe in vierter Ehe „das Paradies“

Los Angeles - Hollywoodstar Dennis Quaid („The Day After Tomorrow“) war laut seinen Worten noch nie in seinem Leben mit jemandem so vertraut wie mit seiner vierten, fast 40 Jahre jüngeren Ehefrau. „Jeder Tag mit ihr ist das Paradies. Das ist wirklich so“, sagte der 71-Jährige über das Leben mit seiner 32-jährigen Frau Laura Savoie dem Nachrichtenportal „Fox News“.

„Es ist die engste Beziehung, die ich je zu jemandem hatte“, schwärmte Quaid. „Ich weiß nicht, warum Gott so lange gewartet hat, sie mir zu bringen, damit, dass sie auftaucht, aber ich bin wirklich froh, dass er sie in mein Leben gebracht hat – oder dass ich in ihres getreten bin.“

Quaid und die damals 27-jährige Studentin Savoie hatten sich im Sommer 2020 das Ja-Wort gegeben. Quaid war davor dreimal verheiratet gewesen. In erster Ehe mit der Schauspielerin P.J. Soles, anschließend mit Meg Ryan und später bis 2018 mit der Immobilienmaklerin Kimberly Buffington.