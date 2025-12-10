Die ARD probiert beim Eurovision Song Contest (ESC) etwas Neues aus. Der deutsche Vorentscheid ist diesmal als Samstagabendshow geplant.

München - Der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) ist dieses Mal eine Samstagabendshow. Das Live-Event „Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026“ steigt am 28. Februar ab 20.15 Uhr im Ersten.

Die ARD verspricht in ihrer Mitteilung „eine Show voller Überraschungen und musikalischer Highlights“. Welche Acts beim deutschen Vorentscheid antreten werden, wird „durch einen internen Auswahlprozess ermittelt“, wie es hieß.

Songwriting-Camps für ESC-Songs

„Teil des mehrstufigen Verfahrens waren auch Songwriting-Camps des SWR, in denen Artists mit international renommierten Songwritern und Producern gemeinsam Songs für den ESC entwickelt haben“, erläuterte die Senderfamilie.

Eine engere Auswahl von Songs und Acts sei anschließend von Expertinnen und Experten aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Menschen aus dem Publikum bewertet worden. „Die vielversprechendsten Acts kommen im Finale auf die große Bühne.“ Weitere Details sollen im Januar veröffentlicht werden.

Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und der Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR.