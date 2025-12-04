DJ Alle Farben sieht seinen Unfall Anfang des Jahres als Schicksalsschlag – und nimmt nur das Positive mit. Auch ein Besuch am Unfallort habe ihm geholfen.

Bielefeld - Fast ein Jahr nach einem schweren Unfall hat sich der Berliner DJ Alle Farben (40) wieder ins Leben zurückgekämpft. „Mir fehlt eine halbe Lunge, ich werde nie wieder dieselbe Kondition haben. Aber ich bin sonst tiptopp in Form“, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande der 1Live-Krone in Bielefeld.

Anfang des Jahres verunglückte der DJ, der bürgerlich Frans Zimmer heißt, im Urlaub schwer und wäre nach eigenen Angaben fast gestorben. „Ich feiere den Tag als meinen zweiten Geburtstag. Das war ein Schicksalsschlag und ich nehme nur das Positive mit. Ich habe überlebt und bin wieder fast zu 100 Prozent fit.“

Ein Festival-Auftritt als Abschluss

Im Festival-Sommer stand der Musikproduzent („She Moves“, „Fading“) wieder auf der Bühne. Sein Auftritt beim Parookaville-Festival sei für ihn so etwas wie ein Abschluss gewesen. „Das war der Moment, der mir am meisten bedeutet hat in diesem Jahr. Ich habe auch meinen Unfallort und das Krankenhaus nochmal besucht. Ich kann einen guten Abschluss finden.“