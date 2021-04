Drag-Queen Olivia Jones wurde blutig geschlagen und von Nazis verfolgt

Hamburg. Olivia Jones ist für ihre bunten und schrillen Outfits bekannt. Perücken und ein dramatisches Make-up runden den Look ab. Doch manchmal ist es nicht leicht, so bunt zu sein. Und so musste auch Olivia Jones in der Vergangenheit negative Erfahrungen machen.

Ich wurde richtig von Nazis verfolgt Olivia Jones

"Ich habe mich immer gewundert, was das in der Gesellschaft für Hass projiziert auf einige Menschen, nur weil ich anders bin und mich anders angezogen habe als schriller Vogel", erzählt Jones in einem Interview mit RTL. Doch es wurde noch schlimmer: "Ich wurde richtig von Nazis verfolgt, wurde auch schon mal blutig geschlagen vor einer Diskothek. Dann kam noch dazu, dass meine Familie mir auch gezeigt hat, dass ich als Person ihnen unangenehm bin, wenn ich mich so auslebe."

Olivia Jones trägt meist ein buntes Make-up. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Schon früh sei Olivia auch mit schwulenfeindlichen Menschen in Kontakt gekommen. Doch sie hat sich nie unterkriegen lassen: "Das hat mich ganz früh dazu gebracht, mit Mobbing umzugehen, sich einen dicken Panzer anzulegen. Und einfach zu sagen: Jetzt erst recht!"