Dragqueen Olivia Jones plaudert pikante Details über Heidi Klum und Tom Kaulitz aus 

Magdeburg/Berlin. Seit drei Jahren sind "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz und "Germanys next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum ein Paar. Noch immer sollen die beiden Turteltauben auf Wolke 7 schweben und reichlich "Spaß" haben, plauderte jetzt die Dragqueen Olivia Jones unverblümt in ihrer Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" aus. So schildert die Travestiekünstlerin in ihrem Buch über eine Situation hinter den Kulissen der TV-Show "Queen of Drags".

Die "Kiez-Königin" wollte wissen, wie oft die Model-Mama von vier Kindern Sport macht. "Sie fragte: 'Zählt auch Sex?' Ich nickte. 'Dann täglich!'". Die 51-Jährige berichtet, dass sie Heidi genau für diese witzige Art und ihre Offenheit liebt. "Prüde Promis gibt es wirklich genug", fügt die Entertainerin noch hinzu. Typisch Heidi - das 47-jährige Model berichtet gerne über das Liebesleben mit ihrem 17 Jahre jüngeren Ehemann Tom. Auch auf Instagram lassen die beiden gern alle daran teilhaben, wie glücklich sie doch miteineinander sind.

Screenshot Instagram https://www.instagram.com/heidiklum/

Jones gewährt ungeschminkte Einblicke

Die Dragqueen Olivia Jones liebt das Rampenlicht und die Bühne. Doch seit vielen Monaten muss die Hamburgerin darauf verzichten. Die Travestiekünstlerin hat die gezwungene Auszeit genutzt, um ihre Autobiografie zu schreiben.

In "Ungeschminkt" erzählt die "Hamburger Ikone" Geschichten, die sie bislang noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Es geht um familiäre Tragödien, um Enttäuschungen, Skandale und Armut – aber auch um Liebe, Humor, Durchhaltevermögen und die Freude am Leben.