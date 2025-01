Jahrelang kochte Jürgens im Restaurant „Überfahrt“ am Tegernsee. (Archivbild)

Irschenberg/Gmund am Tegernsee - Der einst gefeierte Sternekoch vom Tegernsee, Christian Jürgens, hat sich in einem Interview für unangemessenes Verhalten gegenüber früheren Mitarbeitern entschuldigt. „Ich habe Verantwortung für Menschen und der bin ich nicht gerecht geworden“, sagte er der „Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (ahgz)“.

Bitte um Verzeihung

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter meiner damaligen Art und Weise gelitten haben, möchte ich um Verzeihung bitten, auch in dem Bewusstsein, dass mir diese nicht alle gewähren können“, sagte er der Zeitung. Mehrere Medien hatten über das Interview berichtet.

Jürgens war über Jahre bis 2023 Küchenchef im Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee. Nach einem „Spiegel“-Bericht über Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter wegen unangemessenen Verhaltens war der Drei-Sterne-Koch freigestellt worden. In dem Bericht hatte Jürgens die Vorwürfe damals über eine Anwältin als unwahr zurückgewiesen.

„Ich habe erkannt, dass meine Art, mit Druck umzugehen und diesen auf die Belegschaft zu übertragen, grundfalsch war“, sagte er nun. Ein Kollege habe ihm gesagt, dass Menschen, die für ihn gearbeitet hätten, psychischem Druck durch ihn ausgesetzt gewesen seien. „Dies über all die Zeit nicht erkannt und entsprechend gegengesteuert zu haben, ist der gröbste Fehler, der mir zu Recht vorgeworfen wird.“

Konzentration auf neue Projekte

Nach der Freistellung am Tegernsee arbeitete Jürgens für das Unternehmen Dinzler am Irschenberg. Seine Beratertätigkeit dort sei mittlerweile abgeschlossen. „Aktuell konzentriere ich mich auf neue Projekte.“ Wie es konkret für ihn weitergeht, ließ er offen.

Er habe bei zwei großen Events gekocht und mehrere Beratungsaufträge gehabt, zuletzt seien weitere Anfragen hinzugekommen. „Ich habe große Freude daran, meine Erfahrungen weiterzugeben Aber natürlich bin ich leidenschaftlicher Koch und es ehrt mich, dass es auch hierfür eine hohe Nachfrage gibt“, sagte er der Zeitung ahgz. „Es ist diese auf mehreren Säulen basierende Perspektive, die ich gerade sehr genieße und in der ich meine Zukunft sehe.“