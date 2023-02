Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Nach 20 Staffeln geht die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in diesem Jahr in die letzte Runde. Doch aktuell sorgt die Sendung weniger wegen ihrer Künstler, sondern aufgrund eines Sexismus-Skandals um Jury-Urgestein Dieter Bohlen für Schlagzeilen.

Im Zuge dessen hat sich auch Annemarie Eilfeld zu Wort gemeldet. Die Sängerin aus Dessau-Roßlau nahm 2009 an der sechsten Staffel von DSDS teil und schaffte es am Ende auf den dritten Platz. Heute sieht sie die Show mit gemischten Gefühlen.

DSDS: Annemarie Eilfeld über Absetzung der Castingshow erfreut

Bei einem Interview mit „Promiflash“ wurde Annemarie Eilfeld vor kurzem gefragt, was sie von der Absetzung von DSDS halten würde. Die Sängerin zeigte sich über das Show-Aus erfreut, da die Sendung ihrer Meinung nach mittlerweile nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Format zu tun hätte: „Da werden ja Leute bloßgestellt. Es geht nur noch um Streit, Stress und irgendwelche negativen Dinge. Musik und Gesang sind völlig aus dem Fokus raus“, so Eilfeld.

Lesen Sie auch: Annemarie Eilfeld hat einen Jungen zur Welt gebracht - Das ist der Name ihres Sohnes

Sie selbst würde die Sendung nicht schauen, weiß aber aus der Presse, dass die Show aktuell vor allem Negativschlagzeilen macht. Sie riet den Produzenten, DSDS einzustampfen und stattdessen „irgendein anderes cooles Format“ rauszubringen, „wo dann auch mal wieder echte Talente sich zeigen können.“

Annemarie Eilfeld teilt harte Kritik an „Deutschland sucht den Superstar“

Die Aussagen von Annemarie Eilfeld sorgten vor allem in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin am Mittwoch Fan-Zuschriften von angeblichen DSDS-Teilnehmern, die ebenfalls Kritik an der Sendung äußern. So berichtet eine angebliche Castingshow-Kandidatin, dass bei der Sendung zum Beispiel Laiendarsteller eingesetzt werden sollen.

Auch interessant: Diese zehn Reality-TV-Stars kommen ursprünglich aus Sachsen-Anhalt

Eine weitere anonyme Quelle erzählte Eilfeld, dass RTL beim Casting die Auswahl der Songs beeinflussen würde. Eine dritte angebliche Teilnehmerin hätte beim Casting ihre Tattoos an Bauch und Oberschenkeln zeigen müssen. Dafür habe man ihr ein „goldenes Ticket“ zugesichert.

Trotz Kritik: Annemarie Eilfeld dankbar für DSDS-Teilnahme

Auch wenn sie DSDS in seiner heutigen Form ablehnt, zeigte sich Annemarie Eilfeld auf Instagram dankbar dafür, dass sie an der Show teilnehmen konnte. Schließlich wäre sie ohne die Sendung längst nicht so bekannt geworden: „Ich war zwischen Angela Merkel und Heidi Klum die meistgegoogelte Person 2009, das hätte ich ohne DSDS niemals geschafft“, so die Sängerin in ihrer Story.

Bereits am 1. April 2022 veröffentlichte die Sängerin aus Dessau-Roßlau ihre aktuelle Single „Himmel und Hölle“.