Dwayne "The Rock" Johnson als US-Präsident: Schauspieler würde viel Zustimmung erhalten 

1,90 Meter Körpergröße, fast genauso breite Schultern, die Glatze stets poliert und als Krönung des ganzen Tattoos en masse. Zugegeben: So würde man sich nicht unbedingt einen US-Präsidenten vorstellen, 46 Prozent der US-Bürger tun es trotzdem - laut einer Umfrage die das Nachrichtenportal Newsweek aufgriff. Der Kandidat: Wrestler und Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (48).

Dwayne Johnson steht sinnbildlich für den "American Way of Life" - wenn man etwas will, dann schafft man es auch. Als Sohn eines afrokanadischen Wrestlers und einer samoastämmigen Mutter wurde er in Kalifornien geboren und wuchs auf Hawaii auf. Während seines Studiums spielte er erfolgreich Football und wurde schließlich Wrestler.

Footballer, Wrestler, Schauspieler

In den 2000ern wurde der 48-Jährige dann einem breiten Publikum als Schauspieler bekannt, mit Rollen in "The Scorpion King", "Welcome to the Jungle" und der "Fast and Furious"-Reihe. Mit fast 230 Millionen Instagram-Followern gehört er auch auf Social Media zu den erfolgreichsten Promis, klar dass man bei solch einer Erfolgs-Vita aus dem staunen nicht mehr heraus kommt. Und erfolgreiche Menschen passen schließlich gut zum Amt des US-Präsidenten.

Die von Newsweek publik gemachte und vom Meinungsforschungsunternehmen Piplsay durchgeführte Umfrage sagt, dass 46 Prozent der US-Amerikaner eine Präsidentschaftswahl von "The Rock" unterstützen würden.

Und so abwegig scheint das auch gar nicht zu sein: Auf die Frage, ob er sich das Präsidentenamt zutrauen und kandidieren würde, so gestellt etwa vom Männermagazin "GQ" und in der "Ellen DeGeneres Show", bejahte er dies.

Präsidenten-Post auf Instagram

Kurz nach Veröffentlich der Umfrage ließ Johnson es sich natürlich nicht nehmen, so viel Zustimmung auch auf seinem Instagram-Profil zu posten und präsentierte sich auf einem Foto in blauem Anzug und Sonnenbrille vor einem Rednerpult. Dazu schreibt er unter anderem, "Es wäre mir eine Ehre, Ihnen, dem Volk, zu dienen".

Und wer weiß, vielleicht sind die Wahlplakate für die kommende US-Präsidentschaftswahl ja wirklich mit dem Konterfei von Dwayne "The Rock" Johnson geschmückt. Einige Schauspieler schafften es in der Vergangenheit schließlich auch zu politischen Ämtern, wie etwa Arnold Schwarzenegger als Gouverneur von Kalifornien oder Ronald Reagan sogar als Präsident.