Ed Sheeran vor Gericht: Unveröffentlichter Song versehentlich abgespielt

Derzeit befindet sich Ed Sheeran mitten in einem Urheberrechtsprozess, der am Montag nicht nach Plan gelaufen ist. Das Publikum im Saal hat nämlich die Uraufführung von einem seiner Songs live erlebt.

Ed Sheeran (r.) klagt gegen die beiden Liedtexter Sami Chokri und Ross O'Donoghue, die behauptet hatten, dass Sheeran Teile ihrer Lieder für seinen Hit "Shape of you" übernommen habe.

Magdeburg/DUR/it - In dem Urheberrechtsprozess geht es eigentlich um den Mega-Hit "Shape of You" von Ed Sheeran. Doch durch ein Versehen stand am Montag ein ganz anderes Lied von ihm plötzlich im Fokus.

Im Gerichtssaal wurde nämlich nicht ein Ausschnitt aus dem 2017 veröffentlichten Lied, das sein bisher größter Erfolg war, gespielt, sondern von einem bisher unbekannten Lied. Auch der Popsänger schien davon irritiert zu sein und sagte zu seinen Anwälten: "Das ist ein Song, den ich letzten Januar geschrieben habe", berichtet der Spiegel. Ebenfalls fragte er sich, woher die Anwälte das Lied hatten.

Ein wahrlich peinliches Versehen, denn die Anwälte erklärten, dass auf dem Computer von Steven McCutcheon, einem der Co-Autoren von "Shape of You", wohl ein falscher Ordner geöffnet wurde. Die Zuhörer im Saal, die vielleicht auch Fans waren, dürfte es jedoch gefreut haben in den bisher unveröffentlichten Song reinhören zu dürfen.

In dem Prozess werfen die Songschreiber Sami Chokri und Ross O'Donoghue dem britischen Sänger vor, dass Teile aus ihrem Song "Oh Why" für Sheerans Mega-Hit verwendet wurden. Er weist die Vorwürfe jedoch zurück und soll bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie etwas von "Oh Why" gehört haben.