Im August 2019 haben sich Heid Klum und Tom Kaulitz das Ja-Wort gegeben. Seitdem reißen die Spekulationen um ein gemeinsames Baby nicht ab. Nun hat Heid Klum in einem Interview erneut Stellung dazu genommen – mit einer überraschenden Antwort.

Foto: dpa/imageSPACE via ZUMA Press Wire | Imagespace

Magdeburg/DUR/acs - Heidi Klum und Tom Kaulitz wirken, egal wo sie auftauchen, überglücklich. Seitdem das Paar im August 2019 geheiratet hat, sind die Augen der Öffentlichkeit nur noch mehr auf den Sänger und das Model gerichtet. Der Ein oder Andere fragt sich dabei mit Sicherheit: Wollen Heidi und Tom ein gemeinsames Kind?

Vier Kinder hat Heidi bereits. Mit ihrem Ex-Mann Seal hat sie drei gemeinsame Kinder: Henry, Johan und Lou. Ihre älteste Tochter Leni ging aus der Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore hervor.

Heidi Klum spricht über gemeinsames Baby mit Tom Kaulitz

Ihre Kinder scheinen sich bestens mit dem neuen Mann an ihrer Seite zu verstehen. Ist nun doch noch Baby Nummer fünf in Planung? Tom, der 16 Jahre jünger ist als Heidi, hat immerhin noch keine eigenen Kinder.

Lesen Sie auch: Gefährliche Szenen: Stuntman aus Staßfurt über Treffen mit Heidi Klum und Kontra K

In der amerikanischen Talk-Show "The Jennifer Hudson Show" hat Heidi Klum jetzt ganz offen darüber gesprochen, ob sie sich noch ein weiteres Kind vorstellen könnte. Und tatsächlich: Sie denkt angeblich über ein fünftes Kind nach.

"Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Es kommt ganz auf den Tag an", gestand Heidi in der TV-Show lachend. Dabei sprach sie auch den knappen Altersunterschied zwischen ihren vier Kindern an. Sie habe immer acht Monate lang gestillt und sei dann wieder schwanger gewesen. "Das ist ganz schön viel!", sagt sie.

Viele Fragen zu Heidi Klums Kinderwunsch

Bis vor Kurzem hatte Heidi auf die Frage nach erneutem Nachwuchs noch zurückhaltend reagiert und auch immer wieder Späße rund um das Thema gemacht und die Gerüchte mit einem Augenzwinkern geschürt. Im Gespräch mit The Sun hatte sie im November gesagt: "Es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge."

Lesen Sie auch: Wolfgang Joop hat Respekt vor Lebensleistung von Heidi Klum

Dabei könnte sie auf den großen Altersunterschied zwischen sich und ihrem Mann anspielen. Das Model feiert bald ihren 50. Geburtstag. Schwangerschaften bergen bereits ab dem 35. Lebensjahr ein bestimmtes Risiko und werden daher von Ärzten als „Risikoschwangerschaften“ eingestuft.

Wir drücken die Daumen, dass, was auch immer Heidi und Tom sich wünschen, in Erfüllung gehen wird.