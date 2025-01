Berlin - Der Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz alias „El Hotzo“ gibt nach Wirbel um einen Post zu Betrug in Beziehungen seine Social-Media-Kanäle vorübergehend ab. Die Zeit offline für ihn sei sinnvoll und hilfreich, schrieb „El Hotzo“ in einem Instagram-Post.

„Im Vorfeld der Bundestagswahl“, erklärte der 29-Jährige, wolle er seine Accounts an Organisationen übergeben, die wichtige politische Arbeit leisteten.

Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International betreue seine Accounts bei Instagram und X. Die Initiative übernimmt laut eigenen Angaben vom 3. Februar bis zum 23. März. Sein Profil bei der Plattform BlueSky bespiele zeitweise der Verein Sanktionsfrei zur Unterstützung von Sozialhilfe-Empfängern.

Hotz: Arbeite an mir und meinen Verhaltensmustern

Hintergrund ist ein Statement von Hotz, das er Mitte Dezember bei X veröffentlicht hatte. Dort äußerte er sich zu privatem Fehlverhalten in Beziehungen und schrieb: „Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert.“

Danach war es still um den Comedian geworden. Der Post hatte im Netz viele Reaktionen ausgelöst. „Seitdem arbeite ich mit professioneller Hilfe an mir und meinen Verhaltensmustern“, schrieb Hotz nun bei Instagram. Dies sei ein langer Weg. „Aber ich hoffe, erste Schritte in die richtige Richtung gemacht zu haben.“