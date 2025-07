Der Schmerz bleibt auch nach 14 Jahren. Schlagerstar Eloy de Jong erinnert an seinen verstorbenen Sohn Milon. Auf Instagram teilt der Sänger ein emotionales Bild vom Grab und verarbeitet die Trauer auch musikalisch auf seinem neuen Album „Stärker“.

Eloy de Jong trauert um verstorbenen Sohn: So verarbeitet er Schmerz mit neuer Musik

Utrecht. - Gemeinsam mit seinem Partner Ibo und seiner Tochter führt der Schlagerstar Eloy de Jong ein erfülltes Leben in den Niederlanden. Doch 2011 musste er einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften.

Sein Sohn Milon starb damals nur wenige Stunden nach der Geburt. Der schreckliche Verlust beschäftigt den Sänger noch heute. Auf Instagram erinnert er jetzt an seinen Sohn.

14 Jahre nach tragischem Tod des Sohnes trauert Eloy de Jong

Dank einer Freundin des Paares konnten Eloy de Jong und sein Partner damals ihren Kinderwunsch mittels künstlicher Befruchtung realisieren. Tochter Indy sollte nicht allein auf die Welt kommen. Doch Zwillingsbruder Milon wurde als Frühchen geboren und starb nur fünf Stunden später.

Das Krankenhaus auf einer karibischen Ferieninsel, auf der sich die schwangere Freundin zu dem Zeitpunkt befand, war nicht gut genug ausgerüstet, um das Frühchen am Leben zu halten. Es ist bis heute ein schwerer Schicksalsschlag für die kleine Familie.

Schlagerstar Eloy de Jong gedenkt seines verstorbenen Sohnes auf Instagram

"Milon. 8. Juni 2011. Für immer bei uns", steht auf dem Grabstein des Sternenkindes geschrieben. In einer Instagram-Story teilt der Schlagstar nun ein Bild des Grabes, dass die ´kleine Familie am Geburts-und Todestag des Sohnes besucht.

Trotz aller Trauer geht es seit einigen Jahren für den gebürtigen Niederländer nur bergauf. Der 52-Jährige ist nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken. Auch bevor er seine Solokarriere startete, trat er mit der Boyband "Caught in the Act" auf vielen Bühnen auf.

Neues Album „Stärker“: So verarbeitet er seine Schicksalsschläge

Schlagerstar Eloy de Jong hat am 9. Mai sein neues Album „Stärker“ veröffentlicht. Darauf verarbeitet der 52-Jährige persönliche Erlebnisse, die ihn bis heute prägen. Im Song „Engel tanzen nie allein“ erinnert er an seinen verstorbenen Partner Stephen Gately, der weiterhin einen wichtigen Platz in seinem Leben hat.

Auch den Verlust seines Sohnes Milon, der 2011 nur fünf Stunden nach der Geburt starb, spricht de Jong offen an. Um seine Trauer in etwas Positives zu verwandeln, engagiert er sich als Botschafter für die Stiftung Sternenzauber & Frühchenwunder.