Endgültig Schluss mit Trash-TV? Was Ex-Dschungelkönig Joey Heindle heute macht

München. Durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wurde Joey Heindle 2012 bekannt, wo er Platz 5 belegte. Die Menschen konnten nicht genug von dem sympathischen Münchner bekommen. Schon ein Jahr später krönte das RTL-Publikum den 27-jährigen Popsänger zum Dschungelkönig. Etliche Trash-TV Auftritte folgten darauf. Doch damit soll nun vorerst Schluss sein.

"Ich habe die Corona-Zeit jetzt genutzt. Ich finde es einfach toll, Menschen zu helfen“, sagte Heindle gegenüber der Bild-Zeitung am Donnerstag. Aus dem einst bekannten Reality-Star wurde ein Rettungssanitäter. Am 16. April postete der Musiker bei Instagram das Zeugnis des Deutschen Roten Kreuzes. "Juhuuu bestanden. Was für eine Reise!! Endlich Rettungssanitäter", schrieb er zum Foto.

Joey Heindle doch wieder im Fernsehen

Allerdings will der junge Musiker seine Showkarriere nicht ganz an den Nagel hängen. "Das ist ja auch ein wichtiger Teil meines Einkommens. Mir schwebt eine Kombination aus beidem vor." Der erste Einsatz von dem ehemaligen "Big-Brother"-Teilnehmer als Rettungssanitäter gibt es in der Fernsehsendung "K1 Magazin" zu sehen, die am Donnerstagabend um 22.15 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Sein größter Traum: "Ich möchte Berufsfeuerwehrmann werden und irgendwann ein eigenes Haus, in dem ich mit meiner Familie wohne. Mein eigenes Reich – das wünsche ich mir."