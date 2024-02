Im Internet schlagen sie sich die Beleidigungen um die Ohren. Die in die Jahre gekommenen Komiker Eric Idle und John Cleese von Monty Python verbindet anscheinend eine tief empfundene Abneigung.

Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin und Terry Jones von Monty Python 2013 in London.

London - Gemeinsam feierten sie Erfolge mit der Comedy-Truppe Monty Python - doch privat können sich die Mitglieder Eric Idle und John Cleese offenbar nicht ausstehen. „Wir haben uns immer gehasst und verachtet, aber die Wahrheit kommt erst seit Kurzem ans Licht“, schrieb Cleese (84) bei der Plattform X (früher Twitter) auf eine Frage nach seinem Ex-Kollegen. Anlass waren Posts von Idle, in denen er über seine schlechte finanzielle Lage klagt und die Tochter von Monty-Python-Mitglied Terry Gilliam (83) dafür verantwortlich machte.

„Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Nicht einfach in diesem Alter“, hatte der 80-jährige Idle am Wochenende betont. Er habe nie gedacht, dass sein Einkommen einmal so sinken würde, Monty Python werfe kein Geld mehr ab. „Aber ich denke, wenn man ein Gilliam-Kind als Manager einsetzt, sollte man sich nicht wundern. Ein Gilliam ist schon schlimm genug. Zwei können jedes Unternehmen kaputt machen.“ Später fügte Idle hinzu, er habe Cleese seit sieben Jahren nicht gesehen. „Warum? Weil es mich glücklich macht.“

Cleese nahm Gilliams Tochter Holly in Schutz. Sie habe in den vergangenen zehn Jahre sehr effizient und hart gearbeitet. Auch Vater Terry und Ex-Kollege Michael Palin (80) würden diese Meinung teilen. Cleese bestätigte aber, dass heute die Einnahmen aus den Produktionen der Gruppe deutlich geringer seien als oft angenommen werde.

„Denkt daran, wir haben unsere Fernsehshows für meine Lieblings-Wohltätigkeitsorganisation gemacht – die BBC“, schrieb Cleese.

Die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt hatte zwischen 1969 und 1974 die Serie „Monty Python's Flying Circus“ ausgestrahlt, mit der die Gruppe bekannt geworden war. Mit Filmen wie „Die Ritter der Kokosnuß“ oder „Das Leben des Brian“ erlangten die insgesamt sechs Comedians Weltruhm. Außer Cleese, Idle, Gilliam und Palin gehörten auch Graham Chapman (1941-1989) und Terry Jones (1942-2020) dazu.