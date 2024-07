Magdeburg/Halle (Saale). - Der Tod von "Ole ohne Kohle" hat für großes Aufsehen und Bestürzung bei vielen Fans der RTL2-Sendung "Berlin - Tag und Nacht" gesorgt. Die Nachricht vom Tod des Serienstars verkündete seine Partnerin "Perle" am 2. Juli 2024 auf TikTok. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe gegen "falsche Freunde".

Kollegen und Fans von "Berlin - Tag und Nacht" trauern um Falko Ochsenknecht

"Es ist erschreckend, wie viele von Falkos Tod profitieren wollen! Es werden viele Videos und Bilder von angeblichen 'engen Freunden' gepostet, die jedoch keine wahren Freunde waren", heißt es in einem kürzlich erschienenen Beitrag auf TikTok. Wer genau damit gemeint ist, lässt die Partnerin des verstorbenen TV-Stars offen.

Ein wenig konkreter wird sie nur in einem Fall: Ein ehemaliger Manager habe "Fehlinformationen an die Presse verkauft".

Falko Ochsenknecht wurde am 1. Juli tot in seiner Berliner Wohnung gefunden. Laut Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die TV-Bekanntheit ist laut Medienberichten an einem plötzlichen Herztod gestorben.