Familien-Duell: Will Papa Günther seiner Heidi Klum die Show stehlen?

Bergisch Gladbach/Berlin. Der 75-jährige Vater von Heidi Klum will es anscheinend noch einmal wissen. Günther Klum soll derzeit seine eigene Casting-Show planen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Es habe bereits Gespräche mit dem Sender ProSieben gegeben. Damit könnte Papa Günther seiner Tochter Konkurrenz machen.

"Warten Sie es ab!" Günther Klum

Im Gegensatz zu "Germany's next Topmodel" sollen im Mittelpunkt männliche Models stehen - ohne Jurorin Heidi Klum. Bislang äußerte sich der gelernte Chemiefacharbeiter und langjährige Model-Manager nicht dazu. Klum, der in Bergisch Gladbach lebt, antwortete nur knapp: "Warten Sie es ab!"

Kein Vertrag mit Günther Klums Modelagentur

In den vergangenen zwölf "GNTM"-Staffeln gehörte in der Regel ein Coverbild auf einer renommierten Modezeitschrift, 100.000 Euro Preisgeld, ein neues Auto und ein Vertrag mit der Modelagentur "ONEeins fab". Jahrelang managte und betreute Agenturbesitzer Günther Klum die jeweilige Gewinnerin einer Staffel "Germany's next Topmodel". Doch seit der diesjährigen Staffel ist Schluss damit.

Günther Klum, Vater von Star-Model Heidi (42) dpa

"Der Vertrag mit "ONEeins Fab" ist ausgelaufen", so ein Sprecher des TV-Senders. Stattdessen gewinnt die zukünftige Siegerin einen Opel Mokka, 100.000 Euro Preisgeld und ein Coverbild auf der "Harper's Bazaar", so GNTM-Sprecherin Tina Land.

Wird diese Nachricht endgültig Schluss machen mit dem einst harmonischen Dream-Team? Die Vater-Tochter-Beziehung zwischen ihm und Heidi soll angeblich seit ihrer Hochzeit mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz schon mehr als angespannt sein.