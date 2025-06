Leipzig. - Erst vor wenigen Tagen machte Katja Krasavice auf sich aufmerksam, weil sie betrunken am Steuer unterwegs war. Jetzt sagt sie auf Tiktok, was ein einziger Mann für ihre "Künste" ausgegeben hat. In ihrem neuesten Video zeigt die 28-Jährige, wie viel ein "Spender" namens Philipp für das Erotik-Modell bezahlt hat. Unter anderem legte er 140.000 US-Dollar für sogenannte Trinkgelder hin.

Passend dazu: Alkohol am Steuer - Katja Krasavice beichtet auf Tiktok

Zusätzlich zahlte er für private Chats mit Katja Krasavice 110.000 US-Dollar. Da die "Spaßseite" mit Bezahlschranke jedoch aus den USA stammt, werden die Erträge in Dollar beglichen und abgerechnet. Die 250.000 US-Dollar sind umgerechnet 221.000 Euro.

"Ich schwöre euch, ich hasse Männer manchmal so sehr", sagt Krasavice am Montag zu Beginn ihres Videos auf TikTok. "Aber ich sage euch ehrlich, manchmal liebe ich Männer auch über alles." Auch auf Instagram zeigt sich die 28-Jährige bewusst freizügig.

Fan-Liebe geht weit: Katja Krasavice erhält knappe Viertelmillion Euro durch männlichen Supporter

Mit diesen Zahlen sei sie die einzige Frau in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die von einem einzigen Mann so viel Geld bekommen habe. "Oh man Katja, billig sein wird dich nie weit bringen. Mach mal lieber was Vernünftiges", äfft die Influencerin ihre Neider nach.

Sie selbst sei sich des Ausmaßes der Geldspende zuerst nicht bewusst gewesen und wisse das sehr zu schätzen, wie sie mehrfach im Video betont. Sie erklärt aber gleichzeitig, dass es "by the way nur mein Sidebusiness" ist.

Neben Auftritten bei OnlyFans verdiene sie als Musikerin und Createrin auf Youtube. Dazu kommen vereinzelt noch TV-Projekte wie einst "Deutschland sucht den Superstar". Dort sei sie die bestbezahlte Jurorin aller Zeiten gewesen.

Ob diese Angaben stimmen, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Lediglich der Screenshot ihrer Einnahmen durch Spender Philipp, den sie im Video zeigt, kann als Indiz gelten.