Gesundheitliche Probleme und der Tod ihres Mannes: Country-Ikone Dolly Parton hat kein einfaches Jahr hinter sich. Jetzt wird die Musikerin 80 - und gibt sich kämpferisch.

Nashville - Eigentlich habe sie überhaupt keine Zeit dafür, älter zu werden, sagt Dolly Parton. „Ich habe keine Zeit, mich damit aufzuhalten. Darüber denke ich nicht nach“, sagte die Country-Ikone, die am Montag (19. Januar) 80 Jahre alt wird, jüngst dem „People“-Magazin. „Schaut euch an, was ich alles gemacht habe in 80 Jahren. Ich fühle mich, als ob ich gerade erst anfange.“

Dabei war das vergangene Jahr kein einfaches für die Musikerin. Erst starb im März ihr Mann Carl Dean, mit dem sie rund 60 Jahre verheiratet gewesen war. Und dann mehrten sich bei Parton die gesundheitlichen Probleme. Sogar ihren Ehren-Oscar konnte sie sich im November nicht persönlich in Los Angeles abholen. Aber die Musikerin bleibt zuversichtlich - und auch ihre Patentochter, Sängerin Miley Cyrus, versicherte jüngst, dass Parton sich schon darauf freue, wieder zu arbeiten: „Sie wird die Show immer am Laufen halten“.

Elf Geschwister in einer Holzhütte in Tennessee

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Januar 1946 am Ufer des Little Pigeon River in Pittman Center im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen.

Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 nur auf Platz 24 der Country-Charts. Doch der Titel sollte sie ein Leben lang verfolgen: „Dumb Blonde“ (Dumme Blondine). „Irgendwie fasst mich das zusammen, aber: nur weil ich blond bin, bin ich nicht jedermanns Dummchen, glaubt nur nicht, dass ich dumm bin“, sagte sie einmal rückblickend.

Von Superhits bis Vergnügungspark - alles harte Arbeit

Es folgte das Album „Hello, I'm Dolly“ - und dann Album auf Album, Song auf Song, Hit auf Hit. Zu den größten gehörten unter anderem „I Will Always Love You“, das später auch Whitney Houston viel Erfolg einbrachte, sowie „Jolene“ und „9 to 5“. Zudem schreibt die vielfach ausgezeichnete Parton Bücher, arbeitet als Schauspielerin und engagiert sich sozial, vor allem in ihrer Heimatregion, wo auch ihr Vergnügungspark „Dollywood“ jährlich Millionen Besucher anzieht.

Das alles sei nur möglich, weil sie so hart arbeite, sagt Parton. „Ich will niemanden übertreffen außer mich selbst. Ich will so gut sein, wie ich kann und jeden Tag besser werden. Es ging nicht nur darum, reich zu werden, sondern auch erfolgreich in dem, was ich gerne mache.“ Ohne harte Arbeit hätten ihre Träume aber nicht wahr werden können. „Ich bin für alle ein Star - außer für mich selbst. Da bin ich einfach nur ein hart arbeitendes Mädchen. Ich sage immer, ich bin ein Arbeitspferd, das aussieht wie ein Zirkuspferd.“