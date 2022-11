Fee über Schweighöfer: „Haben viel voneinander gelernt“

Das Schauspielerpaar Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee kommt zur Aufführung seines Films „Resistance – Widerstand“ in München (2021).

Berlin - Schauspielerin Ruby O. Fee (26) sieht eine gute Beziehung nicht als Selbstverständlichkeit. „Natürlich gibt es im Leben nichts geschenkt. In jeder Beziehung steckt eine Menge Arbeit“, sagte Fee, die mit Matthias Schweighöfer (41) liiert ist, dem Magazin „Bunte“. „Aber mit Matthias ist es total schön, weil wir beide viel voneinander gelernt haben, dadurch sind wir noch enger zusammengewachsen.“

Sie habe in Schweighöfer ihre Heimat gefunden, erklärte Fee, die in „Bibi & Tina“ oder Udo Lindenbergs Filmbiografie „Lindenberg! Mach dein Ding“ mitgespielt hat. „Das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an. Dazu gehören vollkommenes Vertrauen und Loslassen.“

Das Paar hatte seine Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht. Eine Hochzeit stehe derzeit nicht im Raum, betonte Fee. „Aktuell hätten wir auch kaum Zeit, eine Hochzeit zu planen.“