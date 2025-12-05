Finch greift bei einem Konzert durch – und das Netz rastet aus. Was hinter seinem überraschenden Rauswurf steckt und warum ihn die Reaktionen verblüffen.

Bielefeld - Rapper Finch, der mit einer 1Live-Krone als bester Live-Act ausgezeichnet wurde, bleibt sein Auftritt in Frankfurt am Main im Oktober besonders in Erinnerung. Der Brandenburger hatte während seines Gigs einen Besucher herauswerfen lassen, weil der eine Frau belästigt haben soll. Das Video von dem Vorfall ging daraufhin viral.

„Es war einfach eine selbstverständliche Situation und wurde ziemlich gefeiert. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft noch nicht so weit ist oder man mir das einfach nicht zugetraut hat“, sagte der 35-jährige Musiker („Liebe auf der Rückbank“, Abfahrt“) der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Preisverleihung in Bielefeld.

Die Resonanz habe ihn überrascht. „Ich feiere mich selbst ja nicht groß darauf ab. Ich habe im Endeffekt das gemacht, was ich Jahre vorher auch schon gemacht habe. Falls es dazu geführt haben sollte, dass zwei, drei Leute über sich nachdenken, hat es auf jeden Fall was gebracht.“