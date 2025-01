Köthen. - Die Familie von Ex-Biathlon-Star Franziska Hildebrand ist gewachsen. Wie die 37-Jährige am Donnerstag in einem rührenden Instagram-Post mitteilte, ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden.

"Wenn das Leben von einem weiteren Wunder bereichert wird!", heißt es in dem Beitrag der Weltmeisterin von 2015 und 2017. Dazu teilte die gebürtige Hallenserin ein Bild, das die Hand ihres Nachwuchses zeigt.

Ebenfalls zu sehen sind offenbar die Hände ihrer Tochter, welche vor knapp zwei Jahren geboren wurde.

Franziska Hildebrand erneut Mutter: Ex-Biathletin verrät Baby-Geschlecht

Des Weiteren verrät die frisch gebackene Zweifach-Mama, die in Köthen aufgewachsen ist, was für ein Geschlecht ihr neuer Familienzuwachs hat: "Herzlich willkommen, kleiner Mann!" Das genaue Geburtsdatum und der Name ihres Sohnes bleiben jedoch vorerst ein Geheimnis.

Unter dem Beitrag häufen sich derweil die Glückwünsche an Franziska Hildebrand. Zu den Gratulantinnen zählen neben der deutschen Biathletin Anna Weidel auch die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor.

Franziska Hildebrand hängte Ski für Schwangerschaft an den Nagel

Franziska Hildebrand gehörte viele Jahre zu den besten deutschen Biathletinnen. Bei den Weltmeisterschaften von 2015 in Kontiolahti und 2017 in Hochfilzen wurde sie mit der Staffel sogar Weltmeisterin. Vor zwei Jahren gab sie jedoch das Ende ihrer Karriere bekannt, weil "das Leben dazwischen kam", wie sie bei der Bekanntgabe ihrer ersten Schwangerschaft mitteilte.

Wie sehr Franziska Hildebrand in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, kann man auf Instagram sehen. In regelmäßigen Abständen gibt sie ihren über 29.000 Followern Einblicke in das Leben als Mutter. Am Muttertag 2024 schrieb sie zu einem Bild mit ihrer Tochter: "Ich genieße es zu erleben, wie du jeden Tag etwas Neues lernst und unser Leben bereicherst. Dein Lachen ist ansteckend."